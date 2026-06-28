Le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, consul­tant pour Eurosport, a d’abord semblé miser sur Novak Djokovic à Wimbledon avant d’ex­pli­quer pour­quoi la déci­sion de Jannik Sinner de ne jouer aucun tournoi sur gazon avant le Grand Chelem londo­nien était, selon lui, dangereuse.

« Je pense que pour quelqu’un comme Jannik Sinner, qui n’a encore disputé aucun match offi­ciel, les deux ou trois premiers tours sont très dange­reux, il sera vulné­rable, car on ne sait jamais comment on va jouer au premier ou au deuxième tour d’un Grand Chelem. Je pense qu’une fois la première semaine passée, il devient encore plus favori qu’il ne l’était au début du tournoi. En défi­ni­tive, je pense que les meilleurs joueurs du monde savent bien s’entraîner, savent disputer des matchs à l’entraînement ; donc oui, ils ressentent cette nervo­sité, mais oui, c’est dange­reux. C’est dange­reux d’arriver à un Grand Chelem sans avoir disputé le moindre match sur cette surface. Autrement dit, si l’on fait la compa­raison, imaginez‐vous aller à Roland‐Garros sans avoir disputé un seul match sur terre battue : tout le monde dirait : ‘Waouh, c’est très dange­reux, c’est une prépa­ra­tion catastrophique !’»

À noter que Novak Djokovic n’a, lui non plus, pas disputé de tournoi de prépa­ra­tion avant Wimbledon, un choix devenue fréquent ces dernières saisons pour le Serbe.