Le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, consultant pour Eurosport, a d’abord semblé miser sur Novak Djokovic à Wimbledon avant d’expliquer pourquoi la décision de Jannik Sinner de ne jouer aucun tournoi sur gazon avant le Grand Chelem londonien était, selon lui, dangereuse.
« Je pense que pour quelqu’un comme Jannik Sinner, qui n’a encore disputé aucun match officiel, les deux ou trois premiers tours sont très dangereux, il sera vulnérable, car on ne sait jamais comment on va jouer au premier ou au deuxième tour d’un Grand Chelem. Je pense qu’une fois la première semaine passée, il devient encore plus favori qu’il ne l’était au début du tournoi. En définitive, je pense que les meilleurs joueurs du monde savent bien s’entraîner, savent disputer des matchs à l’entraînement ; donc oui, ils ressentent cette nervosité, mais oui, c’est dangereux. C’est dangereux d’arriver à un Grand Chelem sans avoir disputé le moindre match sur cette surface. Autrement dit, si l’on fait la comparaison, imaginez‐vous aller à Roland‐Garros sans avoir disputé un seul match sur terre battue : tout le monde dirait : ‘Waouh, c’est très dangereux, c’est une préparation catastrophique !’»
À noter que Novak Djokovic n’a, lui non plus, pas disputé de tournoi de préparation avant Wimbledon, un choix devenue fréquent ces dernières saisons pour le Serbe.
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 16:41