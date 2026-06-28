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Mats Wilander : « En prenant cette déci­sion, Jannik Sinner se rend vulné­rable lors des deux ou trois premiers tours »

Par
Baptiste Mulatier
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Le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, consul­tant pour Eurosport, a d’abord semblé miser sur Novak Djokovic à Wimbledon avant d’ex­pli­quer pour­quoi la déci­sion de Jannik Sinner de ne jouer aucun tournoi sur gazon avant le Grand Chelem londo­nien était, selon lui, dangereuse. 

« Je pense que pour quelqu’un comme Jannik Sinner, qui n’a encore disputé aucun match offi­ciel, les deux ou trois premiers tours sont très dange­reux, il sera vulné­rable, car on ne sait jamais comment on va jouer au premier ou au deuxième tour d’un Grand Chelem. Je pense qu’une fois la première semaine passée, il devient encore plus favori qu’il ne l’était au début du tournoi. En défi­ni­tive, je pense que les meilleurs joueurs du monde savent bien s’entraîner, savent disputer des matchs à l’entraînement ; donc oui, ils ressentent cette nervo­sité, mais oui, c’est dange­reux. C’est dange­reux d’arriver à un Grand Chelem sans avoir disputé le moindre match sur cette surface. Autrement dit, si l’on fait la compa­raison, imaginez‐vous aller à Roland‐Garros sans avoir disputé un seul match sur terre battue : tout le monde dirait : ‘Waouh, c’est très dange­reux, c’est une prépa­ra­tion catastrophique !’»

À noter que Novak Djokovic n’a, lui non plus, pas disputé de tournoi de prépa­ra­tion avant Wimbledon, un choix devenue fréquent ces dernières saisons pour le Serbe.

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 16:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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