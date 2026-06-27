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Mats Wilander : « Je ne pense pas que Jannik Sinner soit le grand favori de ce tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que Jannik Sinner reste malgré sa grosse défaillance à Wimbledon le grand favori de Wimbledon, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, consul­tant pour Eurosport, semble plutôt miser sur Novak Djokovic, toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem. 

« Je pense que Jannik Sinner n’est pas le grand favori sur gazon à Wimbledon. Je pense qu’un joueur comme Novak Djokovic sait parfai­te­ment comment jouer sur gazon, et je pense que c’est sa meilleure chance de remporter son 25e Grand Chelem. Je pense que pour quelqu’un comme Novak Djokovic, il y a moins de joueurs capables de le battre sur gazon, car cela demande de l’expérience. Il faut avoir déjà joué sur gazon. J’espère donc que les grands noms iront loin, mais si l’on parle du niveau suivant, comme Taylor Fritz ou Ben Shelton, par exemple, je pense qu’il y a plus de chances de surprises sur gazon que sur d’autres surfaces »

Publié le samedi 27 juin 2026 à 15:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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