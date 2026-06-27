Alors que Jannik Sinner reste malgré sa grosse défaillance à Wimbledon le grand favori de Wimbledon, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, consul­tant pour Eurosport, semble plutôt miser sur Novak Djokovic, toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem.

« Je pense que Jannik Sinner n’est pas le grand favori sur gazon à Wimbledon. Je pense qu’un joueur comme Novak Djokovic sait parfai­te­ment comment jouer sur gazon, et je pense que c’est sa meilleure chance de remporter son 25e Grand Chelem. Je pense que pour quelqu’un comme Novak Djokovic, il y a moins de joueurs capables de le battre sur gazon, car cela demande de l’expérience. Il faut avoir déjà joué sur gazon. J’espère donc que les grands noms iront loin, mais si l’on parle du niveau suivant, comme Taylor Fritz ou Ben Shelton, par exemple, je pense qu’il y a plus de chances de surprises sur gazon que sur d’autres surfaces »