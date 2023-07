Consultant pour Eurosport durant toute la quin­zaine de Wimbledon, Mats Wilander, comme l’im­mense majo­rité des fans et des obser­va­teurs, est tout bonne­ment ébloui par le niveau de jeu proposé par Novak Djokovic sur ce Grand Chelem londo­nien et plus globa­le­ment depuis le début de la saison.

« Pour moi, Djokovic n’est pas seule­ment le meilleur joueur de tous les temps devant Federer et Nadal, mais nous sommes surtout en train de voir la meilleure version de lui‐même ? La façon dont il a gagné l’Open d’Australie était incroyable, il frap­pait le coup droit plus fort qu’il ne l’avait jamais fait aupa­ra­vant, était‐ce parce qu’il avait une bles­sure un peu tenace à la jambe droite, s’est‐il détendu davan­tage ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Il y a aussi le tournoi de Roland‐Garros et la façon dont il a joué en demi‐finale contre Carlos Alcaraz, c’est abso­lu­ment incroyable. C’est la même chose, il dicte sa loi à 36 ans. Il devient égale­ment de plus en plus intel­li­gent, alors qu’il l’était déjà lors­qu’il était jeune. Son QI tennis est de plus en plus visible dans son jeu. Tous les aspects de son jeu semblent être meilleurs qu’ils ne l’ont jamais été, peut‐être pas le mouve­ment à cause de l’âge, mais pour moi, il n’est pas seule­ment le meilleur chez les hommes, mais la meilleure version de lui‐même. »