Dans sa chro­nique écrite pour nos confrères de L’Équipe ce lundi suite au sacre de Carlos Alcaraz à Wimbledon, Mats Wilander, en se servant de sa propre expé­rience, a expliqué pour­quoi le plus dur arri­vait pour le prodige espagnol.

« Carlos Alcaraz est désor­mais le troi­sième joueur le plus jeune à avoir gagné quatre tour­nois du Grand Chelem, derrière moi et Björn Borg. Or que nous est‐il arrivé ? À 25 ans, Björn et moi avons craqué et quasi­ment arrêté notre carrière. Le tennis n’était plus la chose la plus impor­tante de notre vie. C’est pour ça que je pense que les cinq ou six années qui vont suivre seront primor­diales pour lui. Qu’il gagne très jeune n’est pas si surpre­nant : il était déjà très fort menta­le­ment quand il était un gamin, puis un ado. Mais ce titre à Wimbledon est une explo­sion. C’est comme si le plus dur commen­çait pour lui. En fait, il faudrait presque qu’il ne réagisse pas à cet exploit. Qu’il ne réalise pas ce qu’il est en train d’ac­com­plir. Il va lui falloir répondre à tout un tas de ques­tions : qu’est‐ce que je veux accom­plir ? Gagner le maximum de Grands Chelems ? Rester numéro 1 pendant quinze ans de suite ? Etre encore compé­titif à 37 ans ? Réussir le Grand Chelem calendaire ? »