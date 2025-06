Alors qu’Aryna Sabalenka n’a pas échappé aux critiques suite à ses propos envers Coco Gauff après sa finale perdue à Roland‐Garros, Mats Wilander, consul­tant pour TNT Sports, a tenu à prendre la défense de la Biélorusse.

« Je ne pense pas qu’il y ait un problème avec Aryna Sabalenka et son atti­tude parce qu’elle est telle­ment honnête que je pense que si elle est en colère et qu’elle dit ce qu’elle pense, puis qu’elle est capable de réaliser que “peut‐être que je n’au­rais pas dû dire ça” et “peut‐être que je dois m’ex­cuser”, alors faites‐le ! Et la fois suivante, soyez à nouveau honnête. Et la fois suivante, il faudra peut‐être s’ex­cuser à nouveau. Je pense que c’est la raison pour laquelle elle est si appré­ciée du public ces jours‐ci et si appré­ciée en ce qui concerne le jeu lui‐même – parce qu’elle est honnête. Et c’est ce que vous obtenez. Elle va être aussi bruyante qu’elle le souhaite, qu’elle pense avoir besoin de l’être pour jouer son meilleur tennis. »