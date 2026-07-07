Dans une nouvelle chro­nique pour L’Equipe, Mats Wilander a évoqué les chances de titre de Novak Djokovic à Wimbledon, où il vise un 25e sacre en Grand Chelem. Pour l’an­cien numéro un mondial, le septuple vain­queur du tournoi tient une occa­sion en or d’en­ri­chir encore un peu plus son palmarès.

« J’étais déjà assez opti­miste pour Novak Djokovic, au milieu du dernier Open d’Australie, en janvier, mais je le suis encore davan­tage ces jours‐ci. Je note même une diffé­rence fonda­men­tale : à Melbourne, j’avais l’im­pres­sion de voir quel­qu’un qui pensait juste pouvoir bien jouer, mais pas gagner le tournoi, alors qu’à Londres, le Novak que je vois évoluer me donne le senti­ment de croire qu’il peut aller au bout. Bien sûr Alcaraz n’est pas là, mais en plus Sinner n’est pas une menace aussi forte sur gazon que sur dur. D’ailleurs, je suis persuadé que de voir Jannik pas mal souf­frir depuis le début de la quin­zaine joue aussi. À ma grande époque, ça me faisait ça, en Grand Chelem : quand je voyais qu’Ivan Lendl était malmené en cours de route, ça me boostait. »

Pour une place en demi‐finales, où il pour­rait retrouver Jannik Sinner, le Serbe affron­tera Felix Auger‐Aliassime, qu’il avait battu lors de leur seul match offi­ciel à Rome en 2022.