Dans une nouvelle chronique pour L’Equipe, Mats Wilander a évoqué les chances de titre de Novak Djokovic à Wimbledon, où il vise un 25e sacre en Grand Chelem. Pour l’ancien numéro un mondial, le septuple vainqueur du tournoi tient une occasion en or d’enrichir encore un peu plus son palmarès.
« J’étais déjà assez optimiste pour Novak Djokovic, au milieu du dernier Open d’Australie, en janvier, mais je le suis encore davantage ces jours‐ci. Je note même une différence fondamentale : à Melbourne, j’avais l’impression de voir quelqu’un qui pensait juste pouvoir bien jouer, mais pas gagner le tournoi, alors qu’à Londres, le Novak que je vois évoluer me donne le sentiment de croire qu’il peut aller au bout. Bien sûr Alcaraz n’est pas là, mais en plus Sinner n’est pas une menace aussi forte sur gazon que sur dur. D’ailleurs, je suis persuadé que de voir Jannik pas mal souffrir depuis le début de la quinzaine joue aussi. À ma grande époque, ça me faisait ça, en Grand Chelem : quand je voyais qu’Ivan Lendl était malmené en cours de route, ça me boostait. »
Pour une place en demi‐finales, où il pourrait retrouver Jannik Sinner, le Serbe affrontera Felix Auger‐Aliassime, qu’il avait battu lors de leur seul match officiel à Rome en 2022.
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 08:02