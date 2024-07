Lors de sa chro­nique sur le site de l’Equipe, Mats insiste au final surtout sur l’idée que Giovanni est égale­ment très fort lors de son premier coup après son service. Une théorie qui se tient mais qui reste à véri­fier car le Tricolore présente encore quelques lacunes tech­niques. en ce qui concerne le capa­cité à retourner ou non le service du Tricolore, Mats donne une tactique très claire.

« Comme un gardien de but au moment du penalty, il faut abso­lu­ment prendre un risque et choisir un côté avant qu’il arme son geste. Sinon vous êtes mort. Ensuite, il faut faire travailler votre cerveau et analyser les zones de frappe. Comme André Agassi le faisait avec la langue de Boris Becker, pouvez‐vous trouver un indice dans son lancer de balle sur la direc­tion qu’il va imprimer ? Et sur ses choix à 0–15 ou 15a ? Quel est son service favori ? »