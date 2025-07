Dans sa chro­nique pour l’Equipe ce matin, Mats Wilander exprime son admi­ra­tion pour le jeu déployé par l’Italien. Un jeu qui doit inspirer les autres cham­pions car il est effi­cace et moderne. Selon le Suédois, Jannik a quelques années d’avance sur la concurrence.

« Il montre la voie et va rapi­de­ment servir de modèle, car tout le monde ne peut pas jouer au tennis comme Alcaraz, cela exige des capa­cités raris­simes. En revanche, tout le monde peut tenter de jouer comme Sinner, ce qui ne réclame pas en soi un talent excep­tionnel, mais un inves­tis­se­ment total. Et ça veut dire que vous devez toujours vous faire confiance, cher­cher à vous prendre du temps à vous‐même sur chaque coup, pour en dérober aussi à l’ad­ver­saire dans la foulée. Et ça ne s’ar­rête jamais. En plus, alors que la plupart des joueurs mettent surtout de la vitesse dans leur dépla­ce­ment de défense, Jannik, lui, le fait aussi avant ses coups d’at­taque. Face à lui, impos­sible de souf­fler ou d’of­frir la moindre balle courte, sous peine d’être puni »