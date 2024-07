Mats Wilander avait beau­coup de choses à dire dans sa dernière chro­nique pour le quoti­dien L’Équipe ce lundi à l’oc­ca­sion du début de l’édi­tion 2024 de Wimbledon.

Et après avoir regretté que le tirage au sort ne place pas Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans deux parties de tableau diffé­rentes, le Suédois a rendu un très bel hommage aux deux jeunes joueurs, notam­ment concer­nant leur compor­te­ment, tout en visant, semble‐t‐il, un certain Novak Djokovic…

« On est à un tour­nant. Et on arrive à ce point où les autres joueurs commencent à penser, à se dire, et se trans­mettre : « Non, pas possible, ils sont trop bons, ces deux‐là. » Tout le monde sent cette tendance sur le Tour. Au niveau physique, ils sont irréels. Pareil pour leurs coups. Et malgré tout leur talent, ils ne reposent pas leur jeu sur ce seul aspect. On continue ? Il y a la moti­va­tion, l’am­bi­tion, le calme, l’hu­mi­lité. Ils ne cassent pas de raquette, n’in­vec­tivent jamais leur clan. Bref, ils ont tout. »