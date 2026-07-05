Dans des propos relayés par Ubitennis après sa défaite en cinq sets contre Grigor Dimitrov au troi­sième tour de Wimbledon, le fina­liste de l’édi­tion 2021, Matteo Berrettini, n’a pas caché sa déception.

« J’ai senti que le niveau était élevé. C’est diffi­cile d’en parler main­te­nant, dans le sens où je serai proba­ble­ment plus heureux dans quelques jours de pouvoir dire que j’ai fait un super match. Pour l’instant, il y a la décep­tion de la défaite et le fait d’avoir failli renverser la situa­tion. J’étais tout près, je sentais que l’énergie avait changé, que je jouais mieux et que je prenais un peu le dessus sur lui. Mais le tennis, c’est comme ça. Il faut retenir le positif, car au final, ce fut un excellent tournoi. Ça aurait pu encore mieux se passer, mais compte tenu de ma prépa­ra­tion et du fait que, depuis Paris, je n’avais pas disputé de matchs sur gazon, c’est sans aucun doute une semaine posi­tive. Il y a de l’amertume, mais en général, quand je perds des matchs comme celui‐ci – et ça m’est arrivé plusieurs fois au cours de ma carrière –, j’ai toujours réussi à en tirer le côté positif. Et cela reste l’objectif. »