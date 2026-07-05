Accueil Wimbledon

Matteo Berrettini, après sa défaite contre Grigor Dimitrov : « C’est diffi­cile d’en parler maintenant… »

Par
Baptiste Mulatier
-
811

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa défaite en cinq sets contre Grigor Dimitrov au troi­sième tour de Wimbledon, le fina­liste de l’édi­tion 2021, Matteo Berrettini, n’a pas caché sa déception. 

« J’ai senti que le niveau était élevé. C’est diffi­cile d’en parler main­te­nant, dans le sens où je serai proba­ble­ment plus heureux dans quelques jours de pouvoir dire que j’ai fait un super match. Pour l’instant, il y a la décep­tion de la défaite et le fait d’avoir failli renverser la situa­tion. J’étais tout près, je sentais que l’énergie avait changé, que je jouais mieux et que je prenais un peu le dessus sur lui. Mais le tennis, c’est comme ça. Il faut retenir le positif, car au final, ce fut un excellent tournoi. Ça aurait pu encore mieux se passer, mais compte tenu de ma prépa­ra­tion et du fait que, depuis Paris, je n’avais pas disputé de matchs sur gazon, c’est sans aucun doute une semaine posi­tive. Il y a de l’amertume, mais en général, quand je perds des matchs comme celui‐ci – et ça m’est arrivé plusieurs fois au cours de ma carrière –, j’ai toujours réussi à en tirer le côté positif. Et cela reste l’objectif. »

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 10:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥