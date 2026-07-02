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Matteo Berrettini, après sa victoire contre Arthur Fils : « Ici, il y a quatre ans, j’ai dû prendre l’une des déci­sions les plus diffi­ciles de ma vie »

Par
Thomas S
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Arthur Fils peut avoir des regrets après sa défaite dès le deuxième tour de Wimbledon face à Matteo Berrettini. 

Dans un match qui aurait mérité un cinquième set, le Français a été puni par l’Italien à cause d’un nombre d’oc­ca­sions manquées trop impor­tants, comme en témoigne ses statis­tiques sur balles de brak (1 convertie sur 6).

Battu 6–4, 7–5, 3–6, 6–3, en 3h de jeu, le 24e mondial laisse donc le fina­liste de l’édi­tion 2021 pour­suivre sa route. Ce dernier, inter­rogé sur le court après la rencontre, a fait part de son immense satis­fac­tion sur un tournoi qu’il adore. 

« Ce match le donne énor­mé­ment de confiance. J’ai égale­ment disputé de nombreux matchs à Paris. Cela faisait long­temps que je n’avais pas enchaîné autant de matchs dans un tournoi du Grand Chelem. Bien sûr, il y a eu des moments diffi­ciles, mais jusqu’à présent, je trouve que ma carrière s’est très bien déroulée. Je n’ai pas à me plaindre. Évidemment, j’ai traversé des moments diffi­ciles. Ici, à Wimbledon, il y a quatre ans, j’ai dû prendre l’une des déci­sions les plus diffi­ciles de ma vie (en décla­rant forfait). Mais je suis là, je suis de retour. Je souris quand je joue. C’est un immense honneur et un privi­lège de jouer ici devant vous tous. »

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 19:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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