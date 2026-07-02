Arthur Fils peut avoir des regrets après sa défaite dès le deuxième tour de Wimbledon face à Matteo Berrettini.

Dans un match qui aurait mérité un cinquième set, le Français a été puni par l’Italien à cause d’un nombre d’oc­ca­sions manquées trop impor­tants, comme en témoigne ses statis­tiques sur balles de brak (1 convertie sur 6).

Battu 6–4, 7–5, 3–6, 6–3, en 3h de jeu, le 24e mondial laisse donc le fina­liste de l’édi­tion 2021 pour­suivre sa route. Ce dernier, inter­rogé sur le court après la rencontre, a fait part de son immense satis­fac­tion sur un tournoi qu’il adore.

« Ce match le donne énor­mé­ment de confiance. J’ai égale­ment disputé de nombreux matchs à Paris. Cela faisait long­temps que je n’avais pas enchaîné autant de matchs dans un tournoi du Grand Chelem. Bien sûr, il y a eu des moments diffi­ciles, mais jusqu’à présent, je trouve que ma carrière s’est très bien déroulée. Je n’ai pas à me plaindre. Évidemment, j’ai traversé des moments diffi­ciles. Ici, à Wimbledon, il y a quatre ans, j’ai dû prendre l’une des déci­sions les plus diffi­ciles de ma vie (en décla­rant forfait). Mais je suis là, je suis de retour. Je souris quand je joue. C’est un immense honneur et un privi­lège de jouer ici devant vous tous. »