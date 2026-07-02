Arthur Fils peut avoir des regrets après sa défaite dès le deuxième tour de Wimbledon face à Matteo Berrettini.
Dans un match qui aurait mérité un cinquième set, le Français a été puni par l’Italien à cause d’un nombre d’occasions manquées trop importants, comme en témoigne ses statistiques sur balles de brak (1 convertie sur 6).
Battu 6–4, 7–5, 3–6, 6–3, en 3h de jeu, le 24e mondial laisse donc le finaliste de l’édition 2021 poursuivre sa route. Ce dernier, interrogé sur le court après la rencontre, a fait part de son immense satisfaction sur un tournoi qu’il adore.
« Ce match le donne énormément de confiance. J’ai également disputé de nombreux matchs à Paris. Cela faisait longtemps que je n’avais pas enchaîné autant de matchs dans un tournoi du Grand Chelem. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, mais jusqu’à présent, je trouve que ma carrière s’est très bien déroulée. Je n’ai pas à me plaindre. Évidemment, j’ai traversé des moments difficiles. Ici, à Wimbledon, il y a quatre ans, j’ai dû prendre l’une des décisions les plus difficiles de ma vie (en déclarant forfait). Mais je suis là, je suis de retour. Je souris quand je joue. C’est un immense honneur et un privilège de jouer ici devant vous tous. »
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 19:46