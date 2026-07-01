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Matteo Berrettini, après sa victoire contre Stan Wawrinka : « Je n’ou­blierai jamais ce qu’il m’a dit au filet »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir remporté un gros combat contre Stanislas Wawrinka (6−7 [9], 7–6 [18], 7–6 [9], 7–6 [7]), qui a donc fait ses adieux à Wimbledon pour sa dernière saison sur le circuit, Matteo Berrettini a rendu un magni­fique hommage au triple lauréat en Grand Chelem.

« Ce match est spécial parce que j’ai joué contre Stan, sur le court numéro un, après tout ce qu’il a accompli et tout ce que j’ai appris de lui, en le regar­dant à la télé­vi­sion pendant toute mon enfance, en admi­rant ses exploits et mille autres choses encore. Je n’oublierai jamais son image, les larmes aux yeux, lorsqu’il m’a dit : ‘Je suis heureux d’avoir joué contre toi, c’est quelque chose que je garderai toujours dans mon cœur’. Ce sont ces moments‐là qui rendent ce sport si spécial. Au‐delà des victoires et des défaites, aujourd’hui a vrai­ment été une journée dont je me souvien­drai toujours », a déclaré le fina­liste de Wimbledon 2021 lors d’une inter­view d’après‐match accordée à SuperTennisTV, dont les propos sont relayés par Punto de Break.

A noter que l’Italien affron­tera Arthur Fils au deuxième tour. 

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 14:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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