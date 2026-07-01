Après avoir remporté un gros combat contre Stanislas Wawrinka (6−7 [9], 7–6 [18], 7–6 [9], 7–6 [7]), qui a donc fait ses adieux à Wimbledon pour sa dernière saison sur le circuit, Matteo Berrettini a rendu un magni­fique hommage au triple lauréat en Grand Chelem.

« Ce match est spécial parce que j’ai joué contre Stan, sur le court numéro un, après tout ce qu’il a accompli et tout ce que j’ai appris de lui, en le regar­dant à la télé­vi­sion pendant toute mon enfance, en admi­rant ses exploits et mille autres choses encore. Je n’oublierai jamais son image, les larmes aux yeux, lorsqu’il m’a dit : ‘Je suis heureux d’avoir joué contre toi, c’est quelque chose que je garderai toujours dans mon cœur’. Ce sont ces moments‐là qui rendent ce sport si spécial. Au‐delà des victoires et des défaites, aujourd’hui a vrai­ment été une journée dont je me souvien­drai toujours », a déclaré le fina­liste de Wimbledon 2021 lors d’une inter­view d’après‐match accordée à SuperTennisTV, dont les propos sont relayés par Punto de Break.

A noter que l’Italien affron­tera Arthur Fils au deuxième tour.