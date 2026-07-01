Après avoir remporté un gros combat contre Stanislas Wawrinka (6−7 [9], 7–6 [18], 7–6 [9], 7–6 [7]), qui a donc fait ses adieux à Wimbledon pour sa dernière saison sur le circuit, Matteo Berrettini a rendu un magnifique hommage au triple lauréat en Grand Chelem.
« Ce match est spécial parce que j’ai joué contre Stan, sur le court numéro un, après tout ce qu’il a accompli et tout ce que j’ai appris de lui, en le regardant à la télévision pendant toute mon enfance, en admirant ses exploits et mille autres choses encore. Je n’oublierai jamais son image, les larmes aux yeux, lorsqu’il m’a dit : ‘Je suis heureux d’avoir joué contre toi, c’est quelque chose que je garderai toujours dans mon cœur’. Ce sont ces moments‐là qui rendent ce sport si spécial. Au‐delà des victoires et des défaites, aujourd’hui a vraiment été une journée dont je me souviendrai toujours », a déclaré le finaliste de Wimbledon 2021 lors d’une interview d’après‐match accordée à SuperTennisTV, dont les propos sont relayés par Punto de Break.
A noter que l’Italien affrontera Arthur Fils au deuxième tour.
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 14:24