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Matteo Berrettini avant d’af­fronter Arthur Fils au deuxième tour : « Je suis content de jouer contre lui »

Par
Thomas S
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Sorti vain­queur d’un duel étriqué face à Stan Wawrinka au premier tour de Wimbledon, Matteo Berrettini aura encore fort à faire ce jeudi face à Arthur Fils, très impres­sion­nant pour son retour de blessure. 

Interrogé par nos confrères d’Eurosport Italie sur ce duel en forme de choc, l’Italien a fait part d’une certaine impa­tience à l’idée de retrouver l’un des meilleurs joueurs de la saison. 

« Oui, je n’ai vu que le résultat, évidem­ment, parce que j’étais sur le court. On sait qu’Arthur est un joueur très fort et que, malgré ses bles­sures, il parvient toujours à revenir en pleine forme. Je n’ai joué contre lui qu’une seule fois, je crois, et j’ai dû aban­donner, alors j’espère que ça ne se repro­duira pas. Ce sera un match très diffi­cile. Mais je suis content de jouer contre lui : c’est un excellent joueur, il joue très bien, et quand il joue, il gagne. Je m’entraîne pour ce genre de matchs, donc je suis motivé. »

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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