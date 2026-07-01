Sorti vain­queur d’un duel étriqué face à Stan Wawrinka au premier tour de Wimbledon, Matteo Berrettini aura encore fort à faire ce jeudi face à Arthur Fils, très impres­sion­nant pour son retour de blessure.

Interrogé par nos confrères d’Eurosport Italie sur ce duel en forme de choc, l’Italien a fait part d’une certaine impa­tience à l’idée de retrouver l’un des meilleurs joueurs de la saison.

« Oui, je n’ai vu que le résultat, évidem­ment, parce que j’étais sur le court. On sait qu’Arthur est un joueur très fort et que, malgré ses bles­sures, il parvient toujours à revenir en pleine forme. Je n’ai joué contre lui qu’une seule fois, je crois, et j’ai dû aban­donner, alors j’espère que ça ne se repro­duira pas. Ce sera un match très diffi­cile. Mais je suis content de jouer contre lui : c’est un excellent joueur, il joue très bien, et quand il joue, il gagne. Je m’entraîne pour ce genre de matchs, donc je suis motivé. »