Sorti vainqueur d’un duel étriqué face à Stan Wawrinka au premier tour de Wimbledon, Matteo Berrettini aura encore fort à faire ce jeudi face à Arthur Fils, très impressionnant pour son retour de blessure.
Interrogé par nos confrères d’Eurosport Italie sur ce duel en forme de choc, l’Italien a fait part d’une certaine impatience à l’idée de retrouver l’un des meilleurs joueurs de la saison.
« Oui, je n’ai vu que le résultat, évidemment, parce que j’étais sur le court. On sait qu’Arthur est un joueur très fort et que, malgré ses blessures, il parvient toujours à revenir en pleine forme. Je n’ai joué contre lui qu’une seule fois, je crois, et j’ai dû abandonner, alors j’espère que ça ne se reproduira pas. Ce sera un match très difficile. Mais je suis content de jouer contre lui : c’est un excellent joueur, il joue très bien, et quand il joue, il gagne. Je m’entraîne pour ce genre de matchs, donc je suis motivé. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 18:08