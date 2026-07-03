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Matteo Berrettini, tombeur d’Arthur Fils : « Je laisse les autres penser ce qu’ils veulent mais c’est mon impression »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire en quatre sets sur le Centre Court, au deuxième tour de Wimbledon (6−4, 7–5, 3–6, 6–3), Matteo Berrettini a évoqué son niveau de jeu. 

« Si mes sensa­tions sont les mêmes qu’en 2021 quand j’at­teins la finale ? Je ne m’en souviens pas très bien. Je ne m’en souviens pas, dans le sens où ici, je me suis toujours senti bien, j’ai toujours eu l’impression que la balle sortait bien, que je servais bien, que j’aimais l’ambiance de ce tournoi. Je sais qu’aujourd’hui (jeudi), à mon avis, ce fut un match, tout comme l’autre jour, de très haut niveau, qui s’est joué sur quelques points. Arthur jouait vrai­ment bien, il servait bien en fond de court, il répon­dait beau­coup. Je sais que c’était un match de top 10, à mon avis ; après, je laisse les autres penser ce qu’ils veulent, mais j’ai l’impression de jouer un excellent tennis et je ne sais pas si c’est mieux ou pire qu’il y a quelques années, mais je me sens bien. »

L’Italien va désor­mais affronter Grigor Dimitrov, tombeur de Jakub Mensik. 

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 11:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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