Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire en quatre sets sur le Centre Court, au deuxième tour de Wimbledon (6−4, 7–5, 3–6, 6–3), Matteo Berrettini a évoqué son niveau de jeu.

« Si mes sensa­tions sont les mêmes qu’en 2021 quand j’at­teins la finale ? Je ne m’en souviens pas très bien. Je ne m’en souviens pas, dans le sens où ici, je me suis toujours senti bien, j’ai toujours eu l’impression que la balle sortait bien, que je servais bien, que j’aimais l’ambiance de ce tournoi. Je sais qu’aujourd’hui (jeudi), à mon avis, ce fut un match, tout comme l’autre jour, de très haut niveau, qui s’est joué sur quelques points. Arthur jouait vrai­ment bien, il servait bien en fond de court, il répon­dait beau­coup. Je sais que c’était un match de top 10, à mon avis ; après, je laisse les autres penser ce qu’ils veulent, mais j’ai l’impression de jouer un excellent tennis et je ne sais pas si c’est mieux ou pire qu’il y a quelques années, mais je me sens bien. »

L’Italien va désor­mais affronter Grigor Dimitrov, tombeur de Jakub Mensik.