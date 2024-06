La vie d’un joueur pro n’est pas simple et Maxime Janvier avait visi­ble­ment beau­coup de choses à dire chez nos confrères de L’Équipe.

Lors de cette inter­view assez touffue et qui part dans tous les sens, le joueur trico­lore a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de soli­da­rité au sein du circuit et que fina­le­ment seules les stars sont bien traitées.

« Il y a des diffé­rences de trai­te­ment. Nadal, Federer, ces mecs, ils ont un court quatre heures, le central de Melbourne, le central de Roland pour s’en­traîner. Nous, on a 30 minutes grand max et on doit partager le terrain. Que tu gagnes plus d’argent, tu le mérites. Mais dans une compé­ti­tion, tu dois être traité de manière équi­table du début à la fin. Or, ce n’est pas le cas. C’est très inégal. Ça reflète la vie en général. »