Au cours de son inter­view sans langue de bois accordée à L’Équipe suite à sa belle quali­fi­ca­tion pour le tableau prin­cipal de Wimbledon, le Tricolore et 225e mondial, Maxime Janvier, est revenu sur sa fameuse célé­bra­tion où il a crié « la thunasse ! La thune ».

« Je ne savais pas que j’étais filmé. Je n’ai rien dit de mal, c’est la vérité. Ici, on est à Roehampton, pas à Wimbledon. On est sur un champ de patates, il y a beau­coup de faux rebonds. C’est très dur. Quand tout va bien, quand tu es Zverev, Alcaraz, bien sûr que tu aimes le jeu. Musetti qui dit qu’il est passionné par ce sport… Ils me font marrer ces mecs. Tu joues très bien au tennis, bravo à toi, mais tu n’as pas végété, on t’a donné des wild‐cards… Ils ne sont pas allés au fin fond du Kazakhstan. Et ça leur a souri. C’est comme une rela­tion amou­reuse : si c’est réci­proque, forcé­ment que tu aimes. Mais si tu prends des râteaux tout le temps, à un moment donné, tu as moins d’amour. Le tennis ne m’a pas donné. Je ne me trouve pas très chan­ceux, mais je me bats comme un chien. Je suis tout seul, j’ai l’ha­bi­tude d’être tout seul. Je fais mon truc dans mon coin. »