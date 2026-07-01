Alors qu’elle n’avait plus gagné un match sur le circuit principal depuis le 14 janvier dernier, Maya Joint avait la lourde tâche d’affronter la légende et revenante Serena Williams, ce lundi, au premier tour de Wimbledon.
Et si l’Australienne a fini par s’imposer, elle a quand même bien tremblé, notamment après avoir perdu le deuxième set. Interrogée après sa victoire sur ce match si particulier, l’actuelle 87e mondiale n’a pas caché une certaine fierté.
« Je pense que ça s’est bien passé. Je l’ai vue avant d’entrer sur le court et un peu près d’Aorangi. C’était génial. Quand on était dans ce couloir, avant d’entrer sur le Court Central, ça a été le moment le plus fou de ma vie. Voir toutes ces légendes le faire, et pouvoir le faire moi aussi, c’était tout simplement incroyable. Être aux côtés de Serena, c’est difficile à expliquer. Je ne sais pas. C’est tout simplement intimidant de devoir disputer un match contre quelqu’un qui a remporté autant de succès au cours de sa carrière. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 16:06