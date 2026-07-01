Alors qu’elle n’avait plus gagné un match sur le circuit prin­cipal depuis le 14 janvier dernier, Maya Joint avait la lourde tâche d’af­fronter la légende et reve­nante Serena Williams, ce lundi, au premier tour de Wimbledon.

Et si l’Australienne a fini par s’im­poser, elle a quand même bien tremblé, notam­ment après avoir perdu le deuxième set. Interrogée après sa victoire sur ce match si parti­cu­lier, l’ac­tuelle 87e mondiale n’a pas caché une certaine fierté.

« Je pense que ça s’est bien passé. Je l’ai vue avant d’entrer sur le court et un peu près d’Aorangi. C’était génial. Quand on était dans ce couloir, avant d’entrer sur le Court Central, ça a été le moment le plus fou de ma vie. Voir toutes ces légendes le faire, et pouvoir le faire moi aussi, c’était tout simple­ment incroyable. Être aux côtés de Serena, c’est diffi­cile à expli­quer. Je ne sais pas. C’est tout simple­ment inti­mi­dant de devoir disputer un match contre quelqu’un qui a remporté autant de succès au cours de sa carrière. »