C’est l’Australienne Maya Joint, 53e mondiale, qui aura l’honneur d’affronter Serena Williams au premier tour de Wimbledon, pour le grand retour en simple de la légende américaine à l’âge de 44 ans.
La joueuse de 20 ans a raconté sa réaction lorsqu’elle a appris la nouvelle :
« J’étais surprise. Je ne sais pas… J’étais ravie. Je n’aurais jamais pensé pouvoir jouer contre elle. Elle a arrêté de jouer à peu près au moment où je faisais mes débuts sur le circuit. Quand j’ai vu qu’elle avait obtenu une wild card, je crois qu’une petite partie de moi avait toujours rêvé de l’affronter. Si quelqu’un m’avait dit il y a dix ans que je jouerais à Wimbledon, au premier tour, contre Serena Williams, j’aurais trouvé ça ridicule. On regardait la cérémonie du tirage au sort dans la voiture, mais je commençais à être trop nerveuse, alors on a éteint. J’étais assise avec mon entraîneur et j’ai cru qu’il me faisait une blague quand il m’a dit : ‘Oh, tu vas jouer contre Serena Williams.’ Je lui ai répondu : ‘Non, tu te moques de moi.’ Puis Sam Stosur m’a envoyé un message pour me dire : “Tu vas affronter Serena Williams. »
« I was sitting down with my coach and I thought he was pranking me«— TennisAustralia (@TennisAustralia) June 28, 2026
Maya Joint shares what it was like to learn she will launch her Wimbledon campaign against seven‐time champion Serena Williams.
🎥 @StanSportAU pic.twitter.com/bKUaylaQRt
A noter que Maya Joint n’arrive pas dans les meilleures dispositions, avec un bilan de 13 défaites sur ses 14 derniers matchs.
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 12:45