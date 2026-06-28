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Maya Joint, opposé à Serena Williams au premier tour : « Quand mon entraî­neur me l’a annoncé dans la voiture, j’ai cru qu’il me faisait une blague. Je lui ai dit : ‘tu te moques de moi’ »

Par
Baptiste Mulatier
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C’est l’Australienne Maya Joint, 53e mondiale, qui aura l’hon­neur d’af­fronter Serena Williams au premier tour de Wimbledon, pour le grand retour en simple de la légende améri­caine à l’âge de 44 ans. 

La joueuse de 20 ans a raconté sa réac­tion lors­qu’elle a appris la nouvelle : 

« J’étais surprise. Je ne sais pas… J’étais ravie. Je n’aurais jamais pensé pouvoir jouer contre elle. Elle a arrêté de jouer à peu près au moment où je faisais mes débuts sur le circuit. Quand j’ai vu qu’elle avait obtenu une wild card, je crois qu’une petite partie de moi avait toujours rêvé de l’affronter. Si quelqu’un m’avait dit il y a dix ans que je joue­rais à Wimbledon, au premier tour, contre Serena Williams, j’aurais trouvé ça ridi­cule. On regar­dait la céré­monie du tirage au sort dans la voiture, mais je commen­çais à être trop nerveuse, alors on a éteint. J’étais assise avec mon entraî­neur et j’ai cru qu’il me faisait une blague quand il m’a dit : ‘Oh, tu vas jouer contre Serena Williams.’ Je lui ai répondu : ‘Non, tu te moques de moi.’ Puis Sam Stosur m’a envoyé un message pour me dire : “Tu vas affronter Serena Williams. »

A noter que Maya Joint n’ar­rive pas dans les meilleures dispo­si­tions, avec un bilan de 13 défaites sur ses 14 derniers matchs.

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 12:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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