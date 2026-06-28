C’est l’Australienne Maya Joint, 53e mondiale, qui aura l’hon­neur d’af­fronter Serena Williams au premier tour de Wimbledon, pour le grand retour en simple de la légende améri­caine à l’âge de 44 ans.

La joueuse de 20 ans a raconté sa réac­tion lors­qu’elle a appris la nouvelle :

« J’étais surprise. Je ne sais pas… J’étais ravie. Je n’aurais jamais pensé pouvoir jouer contre elle. Elle a arrêté de jouer à peu près au moment où je faisais mes débuts sur le circuit. Quand j’ai vu qu’elle avait obtenu une wild card, je crois qu’une petite partie de moi avait toujours rêvé de l’affronter. Si quelqu’un m’avait dit il y a dix ans que je joue­rais à Wimbledon, au premier tour, contre Serena Williams, j’aurais trouvé ça ridi­cule. On regar­dait la céré­monie du tirage au sort dans la voiture, mais je commen­çais à être trop nerveuse, alors on a éteint. J’étais assise avec mon entraî­neur et j’ai cru qu’il me faisait une blague quand il m’a dit : ‘Oh, tu vas jouer contre Serena Williams.’ Je lui ai répondu : ‘Non, tu te moques de moi.’ Puis Sam Stosur m’a envoyé un message pour me dire : “Tu vas affronter Serena Williams. »

« I was sitting down with my coach and I thought he was pran­king me«



Maya Joint shares what it was like to learn she will launch her Wimbledon campaign against seven‐time cham­pion Serena Williams.



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A noter que Maya Joint n’ar­rive pas dans les meilleures dispo­si­tions, avec un bilan de 13 défaites sur ses 14 derniers matchs.