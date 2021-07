L’abandon pour des problèmes respi­ra­toires liés à la pres­sion de l’évè­ne­ment de Raducanu fait couler beau­coup d’encre.

Et comme John a fina­le­ment vécu un peu ce genre de situa­tion, il s’est permis d’en dire quelques mots : « Un match comme celui‐ci est très diffi­cile à affronter, surtout quand on n’a jamais été dans cette situa­tion. Ce n’est peut‐être pas dommage que cela lui soit arrivé quand il avait 18 ans. J’ai joué ce tournoi à 18 ans et j’étais content malgré la défaite parce que j’ai compris ce que j’avais à faire » a explique McEnroe. Le problème c’est que cette sincé­rité était trop cruelle et les fans de la nouvelle star du tennis britan­nique n’ont pas manqué de lui faire savoir.