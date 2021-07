Plus que quelques minutes à attendre avant la finale de l’édi­tion 2021 de Wimbledon entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini. Consultant pour la BBC et inter­rogé sur l’issue de cette rencontre, John McEnroe n’a pas trop voulu se mouiller même s’il estime que l’Italien devra être très fort mentalement.

« Ce sera diffi­cile pour Berrettini de gérer ses nerfs. On a vu que dans la finale fémi­nine avec Pliskova, c’était dur. Mais il sait que son meilleur tennis est sur gazon et doit tout laisser sur le court. Je pense qu’il gagnera au moins un set, mais je ne le choi­si­rais pas pour gagner le match. Berrettini a une chance grâce son jeu de puncheur. Il a un énorme service et un énorme coup droit, mais il s’agit de savoir s’il peut l’exé­cuter suffi­sam­ment face à Djokovic. S’il peut mettre Djokovic sur les talons assez souvent, cela pour­rait être intéressant. »