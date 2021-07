Plus personne n’a remporté les quatre titres du Grand Chelem sur une saison depuis Rod Laver en 1969. Novak Djokovic avec ses sacres à l’Open d’Australie et à Roland‐Garros, puis cette demi‐finale à Wimbledon est presque à 3⁄ 4 du chemin. Se retrouver dans cette posi­tion est déjà abso­lu­ment dingue. Mats Wilander le voit même réaliser le Golden Slam avec les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais pour John McEnroe, le format ne lui permettra pas de réaliser cet exploit.

« Djokovic devrait être le cham­pion à Wimbledon. Je pense qu’il va réaliser le Grand Chelem. C’est la 50e fois qu’il parti­cipe à un quart de finale du Grand Chelem, vous vous moquez de moi ? C’est une chose folle dont nous avons été témoins au cours des 10–15 dernières années avec ces trois gars, Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. C’est mon opinion person­nelle, Djokovic va perdre aux Jeux olym­piques. Les matchs sont au meilleur des trois sets, c’est très diffé­rent. Il a moins de marge. Quelqu’un le surprendra et puis cela le réveillera pour l’US Open et il gagnera tout, ce qui serait monu­mental. Federer ou Nadal n’ont pas réalisé le Grand Chelem. C’est fou qu’il ait toujours été aussi bon et sans doute meilleur que jamais à cet âge », a estimé l’Américain, sept fois vain­queur du Grand Chelem, pour la BBC.