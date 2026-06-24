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McEnroe : « Je ne classe pas Zverev parmi les favoris car je mets quatre joueurs devant lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Ancien 28e mondial et frère de John, Patrick McEnroe a désigné ses quatre favoris pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet). Et le consul­tant pour ESPN n’a pas placé Alexander Zverev dans la liste.

« Il n’y a aucun doute sur l’identité du favori : c’est Sinner. C’est clai­re­ment lui le favori. Je place­rais proba­ble­ment Djokovic en deuxième posi­tion parmi les favoris pour le moment. Je trouve qu’il a plutôt bien joué à Paris, même s’il a été éliminé tôt. Je trouve qu’il a disputé trois matchs de grande qualité. Ça va lui donner confiance. Je ne clas­se­rais pas Zverev parmi les favoris. Je place­rais Fritz devant lui. Fritz vient de le battre dans un match serré. Je place­rais probablementShelton légè­re­ment devant lui. »

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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