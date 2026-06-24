Ancien 28e mondial et frère de John, Patrick McEnroe a désigné ses quatre favoris pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet). Et le consultant pour ESPN n’a pas placé Alexander Zverev dans la liste.
« Il n’y a aucun doute sur l’identité du favori : c’est Sinner. C’est clairement lui le favori. Je placerais probablement Djokovic en deuxième position parmi les favoris pour le moment. Je trouve qu’il a plutôt bien joué à Paris, même s’il a été éliminé tôt. Je trouve qu’il a disputé trois matchs de grande qualité. Ça va lui donner confiance. Je ne classerais pas Zverev parmi les favoris. Je placerais Fritz devant lui. Fritz vient de le battre dans un match serré. Je placerais probablementShelton légèrement devant lui. »
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 09:58