Ancien 28e mondial et frère de John, Patrick McEnroe a désigné ses quatre favoris pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet). Et le consul­tant pour ESPN n’a pas placé Alexander Zverev dans la liste.

« Il n’y a aucun doute sur l’identité du favori : c’est Sinner. C’est clai­re­ment lui le favori. Je place­rais proba­ble­ment Djokovic en deuxième posi­tion parmi les favoris pour le moment. Je trouve qu’il a plutôt bien joué à Paris, même s’il a été éliminé tôt. Je trouve qu’il a disputé trois matchs de grande qualité. Ça va lui donner confiance. Je ne clas­se­rais pas Zverev parmi les favoris. Je place­rais Fritz devant lui. Fritz vient de le battre dans un match serré. Je place­rais probablementShelton légè­re­ment devant lui. »