Depuis le début de la saison sur gazon, Carlos Alcaraz montre qu’il a les qualités pour briller sur gazon. Vainqueur du Queen’s et d’ores et déjà huitième de fina­liste pour la deuxième année consé­cu­tive à Wimbledon, le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire est favori dans sa partie de tableau pour atteindre la finale, où il pour­rait poten­tiel­le­ment retrouver Novak Djokovic.

John McEnroe, consul­tant pour la BBC durant la quin­zaine, a fait une prédic­tion sans doute partagée par beau­coup d’observateurs.

« Je serais surpris qu’Alcaraz ne remporte pas tous les tour­nois du Grand Chelem à un moment ou à un autre de sa carrière », a déclaré l’Américain dans des propos rapportés par ESPN.

Pour rappel, Alcaraz a déjà remporté l’US Open, en 2022.

A noter que l’Espagnol affron­tera Matteo Berrettini pour une place en quarts à Londres.