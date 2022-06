John McEnroe a donné un long entre­tien au Mail Plus. Il a été inter­rogé forcé­ment sur les chances d’Andy Murray. Comme d’ha­bi­tude John a eu un éclair de génie dans sa réponse.

« S’il est en forme, je crois qu’il est l’un des préten­dants. Je crois en fait qu’il est l’un des rares gars qui peut gagner. Il a beau­coup d’ex­pé­rience et il sait jouer mieux que presque n’im­porte qui sur cette surface. Je suis étonné qu’il bouge aussi bien. Si vous avez une hanche en métal, cela me dirait que vous ne bouge­riez pas aussi bien, mais j’ai remarqué cette année une nette amélio­ra­tion. J’ai vu Ivan récem­ment, je ne pense pas qu’il le ferait s’il ne croyait pas qu’Andy pour­rait en gagner un autre, honnê­te­ment, je ne crois pas qu’il en ferait partie. C’est en quelque sorte exci­tant parce que cela remet Andy dans le mix, ce que je pense qu’il mérite. Il regarde Rafa et Novak, il doit se dire pour­quoi pas moi, je pense que c’est tout à fait possible »