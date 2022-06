John McEnroe crie à l’injustice.

Dans un entre­tien accordé au Mail Plus, l’Américain, d’abord opposé à la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure les Russes et Biélorusses, critique tout aussi vive­ment la riposte de l’ATP et de la WTA, consis­tant à retirer les points du Grand Chelem londo­nien. L’ancien numéro 1 compatit surtout pour Novak Djokovic qui va perdre très gros.

« C’est risible, vous péna­lisez quel­qu’un qui gagne. Comme Djokovic. Ce type a été contre cette déci­sion. Il se fait expulser d’Australie, va à Wimbledon, travaille et n’a même pas de points s’il gagne à nouveau. Vous perdez des places au clas­se­ment, c’est complè­te­ment fou », a lâché « Big Mac », dans l’incompréhension.