Réaliste ou un brin chauvin, Patrick McEnroe ?

Lors de son dernier podcast Holding Court aux côtés de Brad Gilbert, l’an­cien 28e joueur mondial s’est montré parti­cu­liè­re­ment opti­miste concer­nant la géné­ra­tion de joueurs améri­cains qui est en train d’éclore. Une géné­ra­tion qui pour­rait, selon lui, détrôner Novak Djokovic à Wimbledon.

« Je pense que le groupe de jeunes Américains qui ont fait leurs preuves ces derniers temps peut être une alter­na­tive solide à Djokovic. Tout adver­saire face au Serbe sera très motivé pour briser sa série de victoires à Londres et j’ai le senti­ment qu’il y a un certain nombre de joueurs de notre pays qui seraient capables de le faire. Il faut tenir compte de Fritz, qui a atteint les quarts de finale l’an dernier, mais je consi­dère aussi que Shelton est très dange­reux sur le gazon. Je pense qu’il peut très bien adapter son tennis à cette surface s’il arrive à bien inter­préter le rebond de la balle », a déclaré Patrick avant de citer égale­ment Tommy Paul et Sebastian Korda parmi ce groupe de joueurs capables d’in­quiéter le numéro un mondial sur gazon.