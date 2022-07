Ancien numéro un mondial en double et obser­va­teur attentif de Wimbledon qu’il commente via son compte Twitter, Paul McNamee a évoqué le cas de son compa­triote Nick Kyrgios qui a battu Stefanos Tsitsipas ce samedi après un match mouve­menté. Et d’après le natif de Melbourne, Nick a une chance en or.

« Nick est un meilleur joueur main­te­nant. Il y a beau­coup de discus­sions sur le mental de Kyrgios… quelques mots main­te­nant sur son tennis. C’est un meilleur joueur qu’a­vant, c’est toujours le meilleur serveur du monde (avec Isner). Il a amélioré sa volée (mains encore plus douces) et il génère beau­coup plus de vitesse en revers. Donc, pour moi, en pesant le pour et le contre, y compris le fait de ne pas jouer en double, c’est sa meilleure chance de gagner un tournoi du Grand Chelem en simple. »