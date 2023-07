Entre Daniil Medvedev et les surfaces natu­relles, ce n’est défi­ni­ti­ve­ment pas l’amour fou.

Alors que le joueur russe est parvenu à mieux appri­voiser la terre battue comme en témoigne son récent sacre sur le Masters 1000 de Rome, cela ne semble toujours pas le cas sur gazon malgré sa victoire, ce mercredi au premier tour de Wimbledon, face au local Arthur Fery. C’est en tout cas ce qu’il a reconnu lors de sa confé­rence d’après match.

« Disons que je n’ai pas encore trouvé la clé exacte du gazon, ce que j’ai réussi à faire cette année sur la terre battue. Je ne parle pas seule­ment des résul­tats, mais je l’ai dit tout de suite après Monte‐Carlo et Madrid, j’ai senti que j’étais en train de construire quelque chose. Sur l’herbe, je ne le sens pas telle­ment. Je me souviens que lorsque j’ai commencé à jouer sur gazon, c’était plus comme les Challengers et les courts exté­rieurs. Ils sont géné­ra­le­ment plus rapides et la balle glisse davan­tage. J’avais l’im­pres­sion que mes coups plats, natu­rels, étaient vrai­ment béné­fiques sur le gazon. Lorsque je joue sur les courts centraux, je les ressens comme très lents. Seul le service va vite. J’ai l’im­pres­sion que les personnes qui font tourner la balle ont plus de faci­lité sur le gazon qu’en jouant à plat. C’est un peu surpre­nant. C’est là que j’es­saie encore de trouver la manière exacte de jouer. C’est le meilleur tournoi où je peux essayer de réussir, alors on verra bien. Plus le tirage au sort est long, plus les adver­saires sont forts. Voyons si je peux trouver quelque chose et aller loin. Actuellement, je ne me sens pas à l’aise sur le gazon. Mais encore une fois, toutes les oppor­tu­nités sont bonnes et je vais essayer de les saisir pendant ces deux semaines. »