Qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon après sa victoire face au jeune local et invité Arthur Fery (7−5, 6–4, 6–3), Daniil Medvedev, lors de son inter­view d’après match sur le court n°1, a tenu à remer­cier le public londo­nien pour son accueil un an après l’ex­pul­sion des joueurs russes et biélorusses.

« Je ne savais pas quel accueil j’al­lais rece­voir et c’était tout simple­ment incroyable les gars. Je dois être honnête, je ne suis pas vrai­ment aimé partout pour qui je suis. Parfois je deviens fou sur le court, parfois je deviens fou avec la foule, donc merci pour l’ac­cueil, c’était une sensa­tion incroyable d’être de retour ici. »