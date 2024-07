De passage au micro du Centre Court juste après sa très belle victoire en cinq sets face à Jannik Sinner en quarts de finale de Wimbledon, Daniil Medvedev, inter­rogé sur le moment où l’Italien a fait appel au médecin suite à un gros coup de mou au début du troi­sième set, a expliqué qu’il avait réussi à bien gérer ce moment toujours délicat.

« Je savais que si je voulais battre Jannik, il fallait que ce soit un match diffi­cile. Il n’est plus un gars que l’on peut battre faci­le­ment. J’ai senti qu’à un moment il ne se sentait pas bien, qu’il ne se dépla­çait plus très bien mais je savais que ça pouvait dispa­raître, et c’est ce qu’il s’est passé. Il a commencé à mieux jouer. Je suis heureux d’avoir réussi à rester à un haut niveau. C’était de bons points et un bon match. Je suis heureux d’avoir gagné et j’ai hâte de jouer la demi‐finale. »