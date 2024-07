Invité à comparer Carlos Alcaraz à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Daniil Medvedev a encensé son jeune adver­saire, qui l’a battu une cinquième fois en sept matchs à l’oc­ca­sion des demi‐finales de Wimbledon vendredi.

Question en confé­rence de presse : « Carlos est évidem­ment un grand talent. Vous êtes l’une des rares personnes à avoir joué contre lui et les Big 3… ques­tion diffi­cile, mais si vous pouviez prendre du recul et comparer briè­ve­ment Carlos à ce jeune stade avec ces trois‐là… »

Medvedev : « Le fait est que j’ai joué contre les trois grands lors­qu’ils étaient, disons, « vieux » ou qu’ils avaient plus de 30 ans. C’est un peu diffé­rent. Ils sont tous diffé­rents. Tous diffé­rents à leur manière, dans leur jeu. J’ai l’im­pres­sion qu’on ne peut même pas prendre quelque chose de l’un et le comparer à l’autre. Roger joue sur la ligne. Il utilise sa belle tech­nique, ses coups, il va au filet. Novak joue égale­ment sur la ligne, mais de manière complè­te­ment diffé­rente. Il a une défense éton­nante, comme un joueur de flipper où la balle revient si vite sur vous. Rafa est complè­te­ment diffé­rent. Il peut se tenir à 10 mètres derrière mais il va courir vers chaque balle… Je ne pense pas que Carlos ait quoi que ce soit à voir avec eux. C’est un style de jeu diffé­rent. Je pense que là où Carlos est diffé­rent de beau­coup de joueurs, c’est que nous avons tous nos préfé­rences. Certains préfèrent la défense, d’autres préfèrent la contre‐attaque, d’autres préfèrent être super agres­sifs. Lui peut faire tout cela. Si vous lui donnez un coup facile, vous savez que c’est fini pour vous. Dans ma carrière, c’est proba­ble­ment l’ad­ver­saire le plus diffi­cile que j’ai affronté. Mais j’ai le temps d’es­sayer de faire mieux. »