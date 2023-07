Daniil n’a pas encore réalisé une grosse perfor­mance à Wimbledon alors même que ses statis­tiques sur gazon ne sont pas si faibles que cela. De plus, comme il l’a expliqué en confé­rence de presse, le Russe a envie de bien faire car il consi­dère Wimbledon comme le vrai temple du tennis.

« J’ai vrai­ment l’im­pres­sion que chaque fois je viens à Wimbledon, c’est la même chose, surtout le premier jour. Car ensuite, comme tout dans la vie, on s’ha­bitue à ce que l’on voit. Je me souviens que j’étais junior et que je suis venu ici. Je m’étais dit : « Wow, ça doit être le meilleur endroit du monde ». Chaque fleur semble être dans le bon ordre, dans la bonne couleur. Les vestiaires sont incroyables. La nour­ri­ture est excel­lente. Je veux dire, l’at­mo­sphère autour du site lui‐même, le premier jour, on se dit toujours : « Wow, c’est le meilleur tournoi du monde ».