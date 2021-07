Qualifié pour les huitièmes de finale au All England Club après avoir renversé Marin Cilic, Daniil Medvedev fait évidem­ment partie des premiers favoris à la victoire finale, derrière l’in­tou­chable Novak Djokovic. Déjà battu deux fois en finale de Grand Chelem, le Russe espère briser cette statis­tique le plus tôt possible.

« À l’US Open 2019, j’ai commencé à être, disons‐le ainsi, un joueur de haut niveau. J’étais dans ma première finale de Grand Chelem. Je venais de gagner mon premier Masters 1000. Je suis entré dans le top 10, puis je suis devenu 7 ou 6e mondial. C’est à ce moment‐là que j’ai commencé à croire que je pouvais gagner n’im­porte quel tournoi. Cela pour­rait être mon année sans faute. J’y crois, même si je sais que c’est diffi­cile. C’est diffi­cile de gagner un Grand Chelem, j’ai déjà perdu deux fois, contre Rafa et contre Novak. C’est la même chose chaque année, je dois croire que je peux le faire. Cela pour­rait être mon année, ou bien peut‐être la prochaine. »