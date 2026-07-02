De passage sur le plateau de Tennis Channel après sa qualification pour le troisième tour de Wimbledon, Daniil Medvedev a répondu à une question insolite : aimerait‐il être fan de lui‐même ?
Sa réponse, relayée par The Tennis Gazette, est du Daniil dans le texte :
« Ohhh, je pense que ce n’est pas facile. Mais bon, c’est pareil dans tous les sports. C’est génial d’être fan de Jannik ou de Carlos. C’est incroyable… mais parfois, on a besoin d’un peu de fun, on a besoin d’un peu de déception pour se sentir vivant. Une fois qu’il y a une déception et qu’on se dit ‘bon, d’accord, ce n’est pas génial…’, boum, un immense bonheur survient. Donc je pense que personnellement, je trouve ça génial d’être mon fan. »
A noter que l’actuel 9e joueur mondial affrontera Brandon Nakashima ou Jan‐Lennard Struff pour une place en huitièmes de finale.
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 15:26