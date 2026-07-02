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Medvedev : « C’est génial d’être fan de Sinner ou d’Alcaraz, mais parfois, on a besoin d’un peu de fun, d’un peu de décep­tion pour se sentir vivant »

Par
Baptiste Mulatier
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De passage sur le plateau de Tennis Channel après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour de Wimbledon, Daniil Medvedev a répondu à une ques­tion inso­lite : aimerait‐il être fan de lui‐même ? 

Sa réponse, relayée par The Tennis Gazette, est du Daniil dans le texte : 

« Ohhh, je pense que ce n’est pas facile. Mais bon, c’est pareil dans tous les sports. C’est génial d’être fan de Jannik ou de Carlos. C’est incroyable… mais parfois, on a besoin d’un peu de fun, on a besoin d’un peu de décep­tion pour se sentir vivant. Une fois qu’il y a une décep­tion et qu’on se dit ‘bon, d’accord, ce n’est pas génial…’, boum, un immense bonheur survient. Donc je pense que person­nel­le­ment, je trouve ça génial d’être mon fan. »

A noter que l’ac­tuel 9e joueur mondial affron­tera Brandon Nakashima ou Jan‐Lennard Struff pour une place en huitièmes de finale. 

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 15:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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