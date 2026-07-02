De passage sur le plateau de Tennis Channel après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour de Wimbledon, Daniil Medvedev a répondu à une ques­tion inso­lite : aimerait‐il être fan de lui‐même ?

Sa réponse, relayée par The Tennis Gazette, est du Daniil dans le texte :

« Ohhh, je pense que ce n’est pas facile. Mais bon, c’est pareil dans tous les sports. C’est génial d’être fan de Jannik ou de Carlos. C’est incroyable… mais parfois, on a besoin d’un peu de fun, on a besoin d’un peu de décep­tion pour se sentir vivant. Une fois qu’il y a une décep­tion et qu’on se dit ‘bon, d’accord, ce n’est pas génial…’, boum, un immense bonheur survient. Donc je pense que person­nel­le­ment, je trouve ça génial d’être mon fan. »

A noter que l’ac­tuel 9e joueur mondial affron­tera Brandon Nakashima ou Jan‐Lennard Struff pour une place en huitièmes de finale.