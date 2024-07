Interrogé en confé­rence de presse au sujet de ces deux finales perdues en Grand Chelem alors qu’il menait deux sets à rien, Daniil a fait preuve d’hu­mour dans sa réponse. Il a surtout insisté sur la notion de regrets.

« Ces deux défaites en finale, je n’y pense pas trop. C’est sûr que j’adorerais avoir 6 titres du Grand Chelem. 10. 26. Quoi qu’il en soit, plus que Novak. Je fais toujours de mon mieux. Je sais que contre Rafa, j’au­rais pu faire mieux et peut‐être gagner. Contre Jannik, c’était plus dur physi­que­ment. Donc, d’une certaine manière, je suis un peu moins triste. Mais c’est toujours mieux d’être en finale que de perdre au 2ème tour. Contre Ruusuvuori, j’étais en grande diffi­culté et j’au­rais dû perdre le match. Mais j’ai réussi à gagner et à être en finale. Je fais de mon mieux. J’espère que je pourrai gagner plus de tour­nois du Grand Chelem. Je crois en moi. Je crois en mon tennis. Pour moi, c’est toujours impor­tant, lorsque je termine ma carrière, de ne pas avoir de regrets. J’ai fait ce que j’ai fait »