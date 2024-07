Tombeur de Jannik Sinner en quarts de finale et opposé à Carlos Alcaraz en demies vendredi, Daniil Medvedev a expliqué en confé­rence de presse sa menta­lité lors­qu’il affron­tait de tels joueurs.

« Nous allons proba­ble­ment nous affronter encore beau­coup de fois. Pour moi, c’était impor­tant d’en­trer sur le court et de montrer que je serai toujours là, que je me battrai toujours, que j’es­saierai toujours de lui rendre la vie diffi­cile. Peut‐être qu’il gagnera, peut‐être que je gagnerai. Mais je vais battre. C’était la même chose avec Carlos l’année dernière à l’US Open. Ce sera la même chose avec Carlos vendredi. Même si je perds, je veux montrer que je serai toujours là pour me battre. Pour être honnête, c’est toujours mon objectif de savoir que, quel que soit l’ad­ver­saire, je peux gagner. Ce sera un combat diffi­cile et un grand match pour les fans, un grand match pour moi, un grand match pour mon adver­saire aussi. »