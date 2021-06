Invité cette semaine sur le tournoi de Majorque où il est opposé ce jeudi à Casper Ruud pour une place en demi‐finales, Daniil Medvedev s’est déjà projeté sur le tournoi de Wimbledon qui débu­tera dans quatre jours. Tête de série numéro 2 du Grand Chelem londo­nien, la Russe espère atteindre au moins les quarts de finale et surtout éviter un certain Roger Federer. Il s’explique.

« En termes de style de jeu, je dirais que Roger est l’ad­ver­saire le plus diffi­cile pour moi car son jeu ne me convient pas. En même temps, quand nous nous sommes affrontés, je n’étais pas au niveau que j’ai actuel­le­ment. J’ai joué contre Rafa pour la première fois quand je suis entré dans le top 10 et ensuite dans une finale de Chelem donc c’était diffé­rent si on le compare avec le contexte dans lequel je suis tombé sur Roger (trois défaites entre 2018 et 2019, ndlr). Les matchs les plus inté­res­sants étaient fina­le­ment contre Novak Djokovic. »