Novak Djokovic est le grand favori de ce Wimbledon 2021. Double tenant du titre (2018 et 2019), le numéro 1 mondial arrive en plus dans un état de confiance assez dingue, fort de ses succès en Australie et à Paris. Pour Daniil Medvedev, la pres­sion est entiè­re­ment sur les épaules de Nole, qui peut égaliser ses deux grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal, avec 20 Grands Chelems.

« Djokovic est déjà entré dans l’his­toire à bien des égards. Il essaye de réaliser quelque chose de spécial cette année. Nous savons ce que les objec­tifs signi­fient pour lui, à quel point il peut travailler pour les atteindre, donc il se met forcé­ment la pres­sion. Je pense que Wimbledon, les Jeux olym­piques et l’US Open peuvent être amusants à regarder car Djokovic va tout faire pour les remporter. C’est à ce moment‐là qu’il est le plus fort. Mais en même temps, il a énor­mé­ment de pres­sion. Il faut en profiter. »