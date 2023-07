Au moment de débuter le tie‐break du 4ème set, on ne peut pas dire que Danill Medvedev avait le sourire.

Après une entame de match très effi­cace (6−4), il se mit à reculer de sa ligne de fond de notam­ment en retour. Il faut dire qu’en face Eubanks ne le ména­geait pas enchai­nant les services gagnants et les coups de droit à 200 km/h. Très vite, l’Américain prenait les devants (6−1) et parve­nait même à remporter le 3ème set (6−4) en gardant précieu­se­ment son break d’avance.

Medvedev agacé, s’éner­vait contre l’ar­bitre mais parve­nait encore à rester dans le match en réali­sant des jeux de service presque parfait. Il grap­pillait alors deux points dans le tie‐break se relan­çant de la plus belle des manières. Mieux, il enfon­çait tout de suite le clou en brea­kant deux fois de suite dans l’ul­time manche alors que cela semblait impos­sible un quart d’heure plus tôt. Au final, le Russe confir­mait donc son statut et l’étin­celle Eubanks n’avait plus d’oxy­gène pour conti­nuer à briller.

Ce succès en cinq manches (6−4, 1–6, 4–6, 7–6, 6–1) risque de compter physi­que­ment pour Daniil d’au­tant que le jeu proposé par Rune ou Alcaraz sera complè­te­ment diffé­rent que celui de son adver­saire du jour où il était plutôt rare de voir un échange avec plus de 5 frappes.