On le sait, Daniil Medvedev peut devenir mathé­ma­ti­que­ment numéro 1 mondial. Cette situa­tion un peu spéciale, il essaye de la gérer tran­quille­ment sans se mettre de pres­sion : « C’est quelque chose que je savais depuis le début de la saison sur terre battue car je n’avais quasi­ment plus de points à défendre jusqu’à Washington, où j’en aurai beau­coup (rires). Donc, j’ai toujours eu cette oppor­tu­nité. Je dois me quali­fier pour une finale du Grand Chelem ou en gagner une pour y arriver, mais Novak ne semble pas vouloir perdre non plus. J’essaie de faire du mieux que je peux, de gagner des matchs et donc de récolter des trophées car c’est comme cela que l’on peut vrai­ment devenir n°1. Être n°1 sans gagner en Grand Chelem est plus une excep­tion qu’autre chose » a explique le Russe, qui connait bien l’his­toire du tennis puisque seul Marcelo Rios a été au sommet de la hiérar­chie mondiale sans avoir gagner le moindre tournoi du Grand Chelem.