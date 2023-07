Interrogé lors de sa confé­rence de presse, Daniil a expliqué que la vraie diffé­rence entre les ténors et les autres étaient leur capa­cité à l’emporter même quand ils étaient en petite forme.

« Tout d’abord, je ne sais pas comment Novak fait. J’ai l’im­pres­sion que la plupart des joueurs, à l’ex­cep­tion de Rafa, Novak et Roger, peuvent avoir de mauvaises jour­nées et perdre le fil face à des joueurs qui ne font pas partie du top 100, mais qui sont dans une bonne journée, face à des quali­fiés, des wild cards, etc. J’ai l’im­pres­sion que c’est normal dans le sport. L’un a une mauvaise journée, l’autre a la meilleure de sa vie, et le résultat est là. Je pense que si j’ai bien vu, Novak est presque à 50 %. Je crois que j’ai vu qu’il a joué 70 tour­nois majeurs, et que 35 d’entre eux étaient en finale. Je ne sais pas comment c’est possible. Il n’a pas de mauvais jours ? En fait, il en a, comme tout le monde. Même dans ces mauvais jours, il parvient à battre son adversaire »