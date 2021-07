Daniil Medvedev a sa façon est très habile pour créer autour de lui de la chaleur. A Roland‐Garros, il parlait fran­çais, à Wimbledon il encense les fans car il sait que cela peut toujours servir : « J’ai l’im­pres­sion que les fans britan­niques à Wimbledon sont les plus ration­nels car ils n’ont pas vrai­ment les favoris sauf bien sûr Roger, Rafa et Novak, ce qui est tout à fait normal. Ils vont pour tout le monde et c’est pour­quoi j’étais en fait un peu surpris depuis le début du tournoi. Mais la réalité est que j’aime bien aussi inter­agir avec les fans. Ici, on se sent souvent soutenu surtout quand il y a des gros points, cela reste une atmo­sphère à part, très parti­cu­lière » a expliqué le Russe qui affron­tera un certain Marin Cilic au prochaine tour.