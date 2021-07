Revenu presque de nulle part, mené deux sets à zéro, par un Marin Cilic impres­sion­nant, Daniil Medvedev a encore confirmé qu’il possé­dait une force mentale incroyable.

Cette perfor­mance le place comme un vrai outsider pour le titre : « Cette victoire va me donner 100% de confiance en plus car j’ai réussi la chose la plus diffi­cile au tennis, c’est de revenir deux sets à zéro en Grand Chelem. C’est très compliqué. C’est la deuxième fois que je parviens à réaliser cela à Wimbledon. Pour ma carrière et ma confiance, c’est un vrai pas en avant, ce type de match vous rend meilleur, c’est certain »

Au prochain tour, Daniil Medvedev qui on le rappelle peut devenir numéro 1 mondial sera opposé à Hubert Hurkacz dont on a peu parlé depuis sa victoire à Miami en Masters1000.