De retour cette année à Wimbledon après avoir été banni de l’édi­tion 2022 comme tous les joueurs russes et biélo­russes, Daniil Medvedev s’est inter­rogé en confé­rence de presse sur l’ac­cueil que lui réser­vera le public britan­nique, notam­ment lors de son 1er tour mardi contre le jeune local invité, Arthur Fery (391e).

« Je ne sais pas comment cela va se passer avec les fans. On ne sait jamais. Quand je vais entrer sur le terrain, je ne sais pas ce qu’ils vont ressentir. Quand je sors à Londres, ou même ici à Wimbledon, et que je croise des gens, j’ai l’im­pres­sion que nous avons de bonnes rela­tions. Mais on ne sait jamais. Parfois, je peux me mettre en colère sur le court et perdre le public. Parfois, je peux me mettre en colère sur le court et gagner le public. Alors, on verra bien comment ça se passe. »