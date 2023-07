Daniil Medvedev était en demi‐finale de Wimbledon pour la première fois de sa carrière, il était opposé au jeune prodige et numéro un mondial, Carlos Alcaraz.

Malheureusement pour le Russe, l’Espagnol était en mission pour prendre sa revanche face à Novak Djokovic. Il a balayé Daniil en trois petits sets en étant « inquiété » pas plus d’un petit quart d’heure à l’issue d’un 3ème set où il a perdu son service par deux fois.

En confé­rence de presse, le numéro trois mondial semblait abattu même si il était satis­fait d’être arrivé jusqu’en demi‐finale.

« En fait, ce qui m’a un peu surpris, c’est que je n’ai peut‐être pas été assez bon, mais il y a eu des joueurs qui ont posé des problèmes à Carlos. Jarry a gagné un set et était en tête dans le quatrième avec un break. Berrettini, pendant un set et demi, a posé de gros problèmes. Je n’ai malheu­reu­se­ment pas réussi à le faire. C’est là que je suis déçu. Je me dis que d’autres ont pu le faire et que je n’ai pas réussi à le faire ici en demi‐finale. En même temps, il a peut‐être mieux joué » a déclaré Daniil Medvedev.