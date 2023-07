Sachant que l’Ukrainienne Elina Svitolina ne lui serre­rait pas la main, la Biélorusse Victoria Azarenka a salué de loin son adver­saire après avoir été battue en huitièmes de finale à Wimbledon dimanche. Et pour­tant, elle a quand même été sifflée par une partie du public.

Interrogé sur cette séquence en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale, Daniil Medvedev n’a pas hésité à donner son avis.

« Je pense qu’il s’agit d’un gros malen­tendu. C’est vrai­ment dommage pour Vika parce qu’elle a en plus perdu 11–9 au jeu décisif. J’ai bien aimé sa réponse en confé­rence de presse, elle a respecté la déci­sion de Svitolina de ne pas lui serrer la main. Je pense que la foule qui vient sur le Court 1 est de l’ordre de 10 000 personnes. Ils ne vont pas tous connaître l’his­toire derrière tout ça. Ils ont juste vu Vika ne pas serrer la main. C’est pour­quoi je pense qu’ils l’ont huée. J’ai aimé sa réponse, quand elle a dit que c’était un grand match et qu’il fallait parler de tennis. Je pense que c’est dommage pour elle d’avoir été huée, proba­ble­ment sans raison. Mais je pense que les gens ne connais­saient pas l’his­toire derrière cela, et c’est pour­quoi cela s’est produit. »