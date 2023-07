Après sa victoire en cinq sets face à Christopher Eubanks, ce mercredi en quarts de finale de Wimbledon, Daniil Medvedev a répondu comme c’est la coutume à quelque ques­tions sur le court. Soulagé mais visi­ble­ment assez frais, le Russe a évoqué avec déjà beau­coup de recul ce qui lui a permis de s’en sortir.

« La bonne nouvelle, c’est que je vais enfin pouvoir jouer sur le court central. De plus, mes statis­tiques de succès en cinq manches s’amé­liorent. Je n’étais pas très bon avant de venir ici et voilà que je gagne par deux fois dans ce format. En fait, j’ai bien débuté et puis je me suis mis à sombrer, à couler alors que Chris commen­çait à très bien jouer. Je me suis donc calmé et concentré sur la qualité de mon service pour rester au contact. Au début du tie‐break du quatrième set, j’étais mieux et c’est à ce moment que j’ai pu élever le niveau de mon jeu », a déclaré Medvedev qui affron­tera un impres­sion­nant Carlos Alcaraz pour une place en finale.