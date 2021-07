Éliminé sur deux jours par le Polonais Hubert Hurkacz en huitièmes de finale, Daniil Medvedev s’est présenté en confé­rence de presse avec sa fran­chise habi­tuelle. Si certains jour­na­listes ont essayé de le titiller sur la program­ma­tion, le Russe n’a pas bronché, esti­mant qu’il a tota­le­ment manqué la deuxième partie de son match.

« Ce qui s’est passé est arrivé. Nous avons commencé le match en jouant sur le court numéro 2. Nous savions que tôt ou tard il allait pleu­voir. Nous savions très bien que le match n’al­lait pas se terminer hier (lundi). Aujourd’hui (mardi), je suis arrivé sur le court et j’ai juste très mal joué. Non, il y a beau­coup plus à dire. Quand vous êtes le 2e joueur mondial, être éliminé à Wimbledon ou tout autre Grand Chelem au quatrième tour est un très mauvais résultat. »