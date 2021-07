Très facile vain­queur de Carlos Alcaraz au deuxième tour malgré une belle résis­tance de l’Espagnol dans le premier set, Daniil Medvedev a eu des mots récon­for­tants pour son adver­saire, esti­mant qu’il est déjà plus en avance que lui au même âge.

« C’est un joueur formi­dable. Dans le premier set, Carlos m’a surpris car l’herbe n’est pas sa meilleure surface, et il a tout donné. Dans le deuxième et le troi­sième peut‐être que l’écart était trop grand, mais à l’avenir il sera certai­ne­ment dans le Top 10 et peut‐être plus haut. Cette année, il a joué l’Open d’Australie, il a fait le troi­sième tour à Roland‐Garros et ici le deuxième tour. Lors de mes quatre premiers Chelems, je n’ai eu qu’une seule victoire. »